Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, "bu değilmiş" deyip gittiler - Son Dakika
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Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, "bu değilmiş" deyip gittiler

19.03.2023 12:45

Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, "bu değilmiş" deyip gittiler Suçsuz yere dövüldüğünü savunan adam, darp raporu alıp şikayetçi oldu Kudbettin Kaya: "Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular.

Kulak zarını patlatana kadar dövdüler, "bu değilmiş" deyip gittiler

Suçsuz yere dövüldüğünü savunan adam, darp raporu alıp şikayetçi oldu

Kudbettin Kaya: "Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular. Sonra 'bu değilmiş' deyip gittiler"

"Polisteki ifadelerinde küfrettiğimi söylemişler. Ancak trafikte bir sorun yaşamadık"

ANTALYA - Antalya'da otomobiliyle evine giden 52 yaşındaki Kudbettin Kaya, iddiaya göre tanımadığı kişiler tarafından otomobilinin içinde darp edildi. Kulak zarı patlayan ve yüzünün çeşitli yerinden yaralanan Kaya, darp raporu alıp şahıslardan şikayetçi oldu. Dayak yedikten sonra şahısların 'Bu değilmiş' deyip kaçtığını ileri süren Kaya, "Davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Olay, 15 Mart saat Çarşamba günü 15.00 sıralarında Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle evine giden Kudbettin Kaya (52), caddeden sokağa gireceği sırada bir başka araç önünü kesti. Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi, iddiaya göre Kaya'yı sebepsiz yere darp etmeye başladı. Kullandığı otomobil içinde kafasına tekme ve yumruklar yiyen Kaya, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgayı çevredekiler ayırırken şahıslar, olay yerinden geldikleri otomobille ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı tedavi için hastaneye kaldırdı. Darp raporu alan Kaya, şüphelilerden şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

"Bu değilmiş' deyip kaçtılar"

Olayı anlatan Kaya, "Ekmek aldım, eve geliyordum. Kavşakta korna bastı arkamdan. 'Acil bir durum mu oldu?' Diye sordum. 'Sen şimdi ne olduğunu görürsün' deyip aracı önüme kırdılar. Önce 2 kişi aracıma girdi, sonra 2 kişi daha geldi. Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular. Sonra 'bu değilmiş' deyip gittiler. Kişileri tanımıyorum, trafikte de sorun yaşamadık. Polisteki ifadelerinde küfrettiğimi söylemişler. Kulağımın zarı patlak. Şikayetçi oldum ve davamdan vazgeçmeyeceğim " dedi.

Kaynak: İHA
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