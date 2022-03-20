BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLE HUAWEİ TÜRKİYE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI - Son Dakika

? BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) ile Huawei Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 'Huawei & BAU Öğrenme Platformu' altında ortak bir akademik platform oluşturulacak. İş birlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan BAU Global Başkanı Enver Yücel, 'Eğitimi teknolojiye entegre ettiğimiz takdirde, insanlık adına çok güzel işler gerçekleştirmiş olacağız' dedi.

Pandemi ile ortaya çıkan 'eğitimde dijitalleşme' kavramı her geçen gün önemini arttırırken, bu kapsamda bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi ile bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından biri olan Huawei Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı. Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirilen zirveye; Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Huawei Türkiye Araştırma ve İnovasyon Müdürü Dr. Sanem Tanberk, BAU Hibrit Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ergün Akgün, Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Teknoloji Yöneticisi Burak Bıçakhan ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay katıldı.

'HER ALANDA HUAWEİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ'

BAU Global Başkanı Enver Yücel teknolojisi zirvesinde yaptığı konuşmada; sağlık, eğitim, tarım konuları gibi her alanda Huawei ile birlikte çalışma yürüteceklerini söyledi. 55 yıllık bir eğitim kurumu olmaları nedeniyle içerik zenginliklerinin çok fazla olduğunu belirten Yücel, 'Eğitim, teknoloji, sağlık adına teknolojik olarak ne varsa, biz Huawei ile çalışmaya karar verdik. Bugün burada bir iyi niyet sözleşmesi yapacağız. Gerek geleceğin teknolojileri ve eğitim teknolojileri, gerekse tarım olsun, önemli alanlarda Huawei ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bütün eğitim grubu olarak 55 yıllık bir kurumuz. Bizim içerik anlamında zenginliğimiz çok fazla var. Bunu teknolojiyle entegre ettiğimizde yani buluşturduğumuzda; insanlık adına ve kurumlarımız adına çok güzel işler yapmış olacağız' diye konuştu.

'ARTIK SINIFLARIN, KAMPÜSLERİN DIŞINA ÇIKMAMIZ LAZIM'

Konuşmasının devamında eğitimde artık mekanların bir önemi olmadığına dikkat çeken Yücel, 'Artık mekanların bir önemi yok. Dünyanın bütün mekanları öğrenmek için yeterli. Bakın Kulakkaya Yaylası bir kampüs. Biz burayı öyle teknolojilerle donatabiliriz ki, eğitimlerimizin çoğunu burada da yapabiliriz. Artık bizim sınıfların, kampüslerin dışına çıkmamız lazım. Bu mümkün mü, mümkün. İşte buradaki tahta, bizi dünyanın her tarafıyla buluşturabiliyor. Öğretmen başına geçip yazı yazabiliyor. O zaman kampüslerin sınırları artık kalkmıştır. Yeter ki biz onun içini dolduralım, teknolojisini geliştirelim' dedi.

'İKİ GLOBAL KURUM GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR'

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de teknoloji alanındaki global bir firmayla eğitim alanındaki global bir kurumun güçlerini birleştirdiğini kaydederek, 'İşbirliğimiz eğitim alanında yeni olan teknolojiler, özellikle 5G, büyük veri, nesnelerin interneti gibi alanlarda eğitime entegrasyonları ve yenilikçi çözümler geliştirme üzerinden odaklanıyor. Bu alanda hem birlikte araştırma-geliştirme çalışması yapacağız hem eğitimde bu yeni teknolojilerin katma değer yaratacağı alanlarda iyi örnekler geliştireceğiz hem de mühendislik fakültesi öğrencilerimiz için bu yenilikçi teknolojilerin derslerini konumlandırarak onların yeni teknolojileri daha hızlı anlamaları ve tasarlamaları için yardımcı olacağız. Aslında burada teknoloji alanındaki global bir firmayla eğitim alanındaki global bir organizasyon bir araya gelerek, güçlerini birleştiriyor' ifadelerini kullandı.

'ÜLKE VE ENDÜSTRİ İÇİN DAHA FAZLA DEĞER YARATMAK İSTİYORUZ'

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise 'Bu ülkenin kurumsal bir vatandaşı olarak, Türkiye'ye katkı sağlamak üzere en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kodlama Maratonu projemizle gençleri yazılım alanına yönlendirip burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin de bir üyesi olduğu ICT Academy Programı'yla 20den fazla üniversitede STEM alanlarında eğitim gören gençlere online ve yüzyüze kurslar sunuyoruz. BTK ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) liderliğindeki Yazılım Hareketi Programı'na destek olup gençlere eğitimler sağlıyoruz. Huawei olarak, Türkiye'deki 20 yıllık kuruluş ve gelişim sürecimizde; Türkiye'deki dijitalleşme yolculuğunun her anına tanıklık ettik. Bilişim yeteneklerini geliştirme, yerelleştirme ve inovasyon alanlarındaki sürdürülebilir çalışmalarımızla, gelecekte çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile ülke ve endüstri için daha fazla değer yaratmak istiyoruz ve bu konuda özgüvenimiz tam' diye konuştu.

PROTOKOL KAPSAMINDA ÖĞRENME PLATFORMU KURULACAK

Konuşmaların ardından BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ile Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında 'Huawei & BAU Öğrenme Platformu' altında ortak bir akademik platform oluşturulacak. BAU'nun, Huawei OpenLab Ekosistemine katılımı sağlanacak. Bunun yanında, öğretim üyeleri ile araştırmacıların eğitim teknolojilerine, ortak eğitim programlarına ve araştırma faaliyetlerine erişimi sağlanacak. Bunun yanı sıra; dijital Kampüs, 5G, Eğitim Teknolojileri, Tıbbi Uygulama ve İnovasyon Yönetiminde, yapay zeka (AI) uygulamalarının kullanımıyla ilgili iş birliği geliştirilecek. Bahçeşehir Üniversitesi, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji ile Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri öğretmenlerine Huawei Sertifika Programlarına katılarak sertifika imkanı sağlanacak. Ayrıca, Huawei'nin Digital board IdeaHub aracılığıyla, farklı öğretim senaryolarıyla sınıf dijitalleştirmesi sağlanabilecek.

Zirve, 'Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler' ve 'Akıllı Kampüsler ve Hibrit Eğitim' panelleriyle sona erdi.