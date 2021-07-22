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Kulakkaya Yaylası yürüyüş rotası ile doğaseverleri ağırlayacak - Son Dakika

Kulakkaya Yaylası yürüyüş rotası ile doğaseverleri ağırlayacak

22.07.2021 11:03
Kulakkaya Yaylası yürüyüş rotası ile doğaseverleri ağırlayacak, System.String[]

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce Kulakkaya Yaylası'nda başlatılan doğa yürüyüş rotası ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce Kulakkaya Yaylası'nda başlatılan doğa yürüyüş rotası ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, ladin ve çam ormanları, doğal güzellikleri, otantik yayla evleriyle Giresun'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Kovid-19'la mücadelede geçilen kademeli normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kulakkaya Yaylası, şehrin kalabalık ve gürültüsünden bunalanların tercihleri arasında yer alıyor.

Kuzalan'a gelen doğaseverler aynı zamanda 10 kilometre uzaklıktaki Kuzalan Tabiat Parkı ve turkuaz görüntüsüyle ünlü Mavigöl'ü de gezme imkanı buluyor.

Yörede turizm potansiyelinin artırılması, misafirlere alternatif etkinlikler sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, "Ekoturizm Projesi" hazırladı.

Proje çerçevesinde Kulakkaya Yaylası'nda yeşilin en güzel tonlarını barındıran ormanlar içerisinde ziyaretçilerin yürüyüş yapmanın yanı sıra at binip bisiklet süreceği 13 kilometrelik yürüyüş rotası oluşturuluyor.

Belen Tepesi'nde kamp ve karavan alanları oluşturulacak

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Yaycıoğlu, AA muhabirine, bir süredir devam ettirdikleri araştırmalar sonucu yürüyüş rotasının Kulakkaya'da uygulanmasında karar kılındığını söyledi.

Proje kapsamında yöredeki mevcut ve eski orman yollarının doğa yürüyüşü güzergahına dönüştürüleceğini belirten Yaycıoğlu, "Rota Kulakkaya Yaylası merkezinden başlayacak. Alçakbel mesire alanı, Belen Tepesi güzergahı izlenerek Çağman Yaylası'nda sona erecek. Toplam 13 kilometrelik bir parkur. Tamamen mevcut ve eski orman yolları güzergah olarak belirlendi." dedi.

Yaycıoğlu, rota üzerinde bulunan Belen Tepesi'nde kamp ve karavan alanları da oluşturacaklarına dikkati çekerek, bölgeye gelen ziyaretçilerin, güven içerisinde yeşilin en güzel tonlarını barındıran muhteşem doğada çok güzel vakit geçirebileceklerini aktardı.

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Yaycıoğlu, şöyle konuştu:

"Güzergahta belirlenen yolların altyapı ve üst yapıları düzenlenecek. Yine konuklar için sosyal alanlar yapılacak. Orman içerisinde ayrıca sportif etkinlikler için saha yapımı da planlanıyor. Çalışmalarımız devam ediyor ve kısa zamanda da tamamlanmasını hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projenin yöre turizminin gelişimine önemli katkı sunacağına inanıyoruz."

"Misafirlerimizi yaylamıza bekliyoruz"

Orman Bölge Müdürlüğüne ait Alçakbel mesire alanı işletmecisi İskender Himmetoğlu ise Kulakkaya'nın, Giresun ve bölgenin en önemli yayla merkezlerinden olduğunu söyledi.

Yöre turizminin gelişimine önemli katkı sunacağına inandıkları projeye destek olduklarını ifade eden Himmetoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgeye gelen misafirlerimiz doğa ile baş başa çok güzel bir gün geçirebilecekler. İster yaya, ister at, isterse de bisiklet ile rotayı gezecek konuklarımız şehrin bunaltıcı havasından kurtularak stres atabilecekler. Ben herkesi bu bölgeye davet ediyorum. Misafirlerimizi yaylamıza bekliyoruz. Bu güzellikleri görsünler, kesinlikle aşık olacaklardır. Sürekli burayı ziyaret edeceklerine inanıyorum."

Himmetoğlu, Giresun'un vejetaryen mutfağıyla ünlü olduğunu, gelen konuklara doğada yetişen tamamen organik ürünlerden yapılan yemekler ikram ettiklerini belirterek, içerisine doğal maden suyu kattıkları kara lahana çorbasının ise büyük beğeni aldığını anlattı.

Kulakkaya Yaylası'na ailesiyle gelen Ayşe Yılmaz, mesire alanında kiraladıkları at ve bisikletle gezinti yaptıklarını belirterek, ilerleyen günlerde yine bölgeye geleceğini söyledi.

Derya Himmetoğlu ise kendisinin ve çocuklarının ilk kez ata bindiğini ifade ederek, "Çok güzeldi ve eğlendik. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Bisiklet, Giresun, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulakkaya Yaylası yürüyüş rotası ile doğaseverleri ağırlayacak - Son Dakika


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