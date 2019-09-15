Son Dakika Haberleri: Kulakkaya Yaylasında altyapı ve üst yapı çalışmaları
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Kulakkaya Yaylasında altyapı ve üst yapı çalışmaları

1 saat önce

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi Belediye Başkanı Adem Önal, Kulakkaya Yaylasının cazibe merkezi haline gelmesi için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kulakkaya Yaylasında altyapı ve üst yapı çalışmaları, System.String[]

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi Belediye Başkanı Adem Önal, Kulakkaya Yaylasının cazibe merkezi haline gelmesi için altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulakkaya'nın Giresun ve yöredeki en önemli yaylalardan biri olduğunu belirtti.

Yöreye gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen yıl ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Önal, belediye olarak bu duruma endeksli olarak altyapı hizmetlerine de büyük önem verdiklerini aktardı.

Önal, yayla merkezindeki yolun yeniden düzenlendiğini ifade ederek, "Parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Kısa zamanda tamamlayacağız. Yine merkezimizin altyapısını yeniden düzenledik. Hedefimiz Kulakkaya'nın turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesi." dedi.

Belediye olarak seyir terası olarak hizmet vermesini planladıkları kafe yapımını tamamladıklarını ve kısa zamanda yöreye gelecek misafirlerin hizmetine sunacaklarını dile getiren Önal, yayla merkezindeki yapımı süren caminin de inşaatının tamamlanarak ibatede açıldığını kaydetti.

Önal, belediye olarak belde sınırları içerisinde yer alan mahallelerde de önemli altyapı ve üst yapı hizmetlerine imza attıklarını sözlerine ekledi.

Yavuzkemal, Adem Önal, Giresun, Dereli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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