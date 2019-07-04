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Kulakkaya Yaylasında festival düzenlenecek

28 dakika önce

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un Kulakkaya Yaylasında "Ağaçbaşı-Kulakkaya Yayla Kültür ve Sanat Festivali" yapılacak.

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Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un Kulakkaya Yaylasında "Ağaçbaşı-Kulakkaya Yayla Kültür ve Sanat Festivali" yapılacak.
Batlamalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nce düzenlenen festival, 13-14 Temmuz'da Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nın yer aldığı Ağaçbaşı mevkisinde gerçekleştirilecek.
Dernek Başkanı İlhan Sandal, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un turizmden gerekli payı alabilmesi ve tanıtımının yapılabilmesine katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi.
Bu doğrultuda turizm değeri yüksek olan Kulakkaya Yaylası'nda 8. Ağaçbaşı-Kulakkaya Yayla Kültür ve Sanat Festivali'ni gerçekleştireceklerini belirten Sandal, şöyle devam etti:
"Şenliğimize Gürcistan ve Azerbaycan halk oyunları ekibi, Giresun Belediyesi ve Didim Belediyesi halk oyunları ekibi, yabancı öğrenciler, yöresel sanatçılarımız, şehrimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları da katılım sağlayacaktır. Bu organizasyonda bizlerin yanında olan katkı ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Giresun Belediyemize, kamu kurumlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Sandal, festivale Giresun halkını ve şehir dışında yaşayan tüm Giresunluları davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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