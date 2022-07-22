Vatandaşlar, 3 aylık yavru köpeği kulakları kesilip, derisi yüzülmüş halde buldu - Son Dakika
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Vatandaşlar, 3 aylık yavru köpeği kulakları kesilip, derisi yüzülmüş halde buldu

22.07.2022 11:49
Vatandaşlar, 3 aylık yavru köpeği kulakları kesilip, derisi yüzülmüş halde buldu

Ankara'daki bir sitenin önünde 3 aylık yavru köpeğin kulakları kesilip, kafa derisi yüzülmüş bulundu. Sitenin yakınında köpeği yaralı bulan site sakinleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarmanın şüpheli ile görüştüğünü, önce "Ben böyle severim" diyerek kendisinin yaptığını kabul ettiğini, sonra inkar ettiğini söyledi.

Ankara'da bulunan Beynam köyünde bulunan Gizkent Sitesi görevlisi ve oğlunun, sahiplendikleri 3 aylık yavru köpeğin kulaklarını kesmek isterken kafa derisini yüzdüğü iddia edildi. Sitenin yakınında köpeği yaralı bulan site sakinleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

"İDDİLARI ÖNCE KABUL ETTİ SONRA REDDETTİ"

Köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı. Veteriner Enes Kocataş, köpeğin kulakları kesilip, kafa derisi yüzülmüş halde getirildiğini söyleyerek, "Kafasının ortasında incecik bir deri kalmıştı sadece. Derisini yüzmüşler. Köpeğin ilk bulunduğu yere gittik. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden görevliler vardı. Yapan kişi ile görüşülmeye çalışıldı. Yapan kişi ilk önce 'Ben yaptım' dedi. Sonra 'Yok ben yapmadım, oğlum yaptı' dedi. 'Yok oğlum yapmadı buradaki çobanlar yaptı' dedi. Sürekli değiştirdi. İlk söylediği de 'Jiletle kestim' dedi. Adamın söylediği 'Ben böyle sevdiğim için.' Çoban köpeği de olsa kulağın kesilmesi yasal olarak yasak.

3 aylık köpeğe bunu da yaptılar! Kafa derisini yüzüp 2 kulağını kestiler

"ZEVK İÇİN İŞKENCE EDİYORLAR"

Böyle bir olayla karşılaşıldığında herkesin ilk önce polis, jandarma hangi bölgedeyse güvenlik güçlerine haber verip hemen bir tutanak tutturup, hayvana yapılan şiddetin karşısında durmalı. Bu olayda şahit yok, onun kestiğini gören yok; gören varsa da söylemiyor zaten. Zevk için hayvanlara işkence ediyorlar kısacası" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Bala, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar, 3 aylık yavru köpeği kulakları kesilip, derisi yüzülmüş halde buldu - Son Dakika

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