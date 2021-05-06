Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var - Son Dakika

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, 17 yıllık meslek hayatı boyunca insan kulağıan giren maddeler hakkında bilgi verdi. Şaşoğlu, kulağın dış etmenlere açık olduğunu belirterek, kulak sağlığının korunmasın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Meslek hayatı boyunca kendisine danışan insanların kulağından çıkanlara ilişkin bilgi derleyen Şaşoğlu, kulak içerisindeki kelebek, sinek, oyun hamuru, kulak içinde adeta bir kum ocağı gibi görünen deniz kumu ve karıncayı görüntüledi.

"ŞİDDETLİ BAŞ DÖNMELERİNE NEDEN OLABİLİR"

Kulağa kaçan maddeleri, canlı ve cansız olarak ikiye ayırmak gerektiğini aktaran Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, "Kulakta yabancı cisimleri ikiye ayırmak lazım. Canlı ve cansız olarak. Kulağa kaçan cisimler bilinçsiz kaçmışsa bu genelde kazayla olan ya da canlı hayvanlar. Diğeri ise insanlar kulaklarını karıştırırken kaçabiliyor. Bunlar dış kulak yolunu aşıp, kulak zarına doğru gitmiş ise kulak zarında delik, orta kulakta yüz sinirlerine hasar, işitme kaybı ve şiddetli baş dönmelerine neden olabilir" dedi.

"EN TEHLİKELİSİ SAAT PİLLERİ"

Kulağa kaçan maddeler arasında en tehlikelilerin saat pilleri olduğunu ve bu pillerin de genellikle çocukların kulağına kaçtığını belirten Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, ""Bir kelebek çıkardım. Gerçekten büyük bir kelebekti. Kişi mangal yaparken kulağına girmiş tabii geri çıkamıyor. Kanat çırptıkça ileri gitmiş. Sinek, karınca bunlar sık gördüğümüz kulağa kaçan canlılar. . Çocuklarda oyun hamurları, saat pili ki, en tehlikelisi saat pilidir. Sık gördüğümüz yabancı cisimler" ifadelerini kullandı.