Kulaklarından estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı

Nicolo Oddi'den ayrıldıktan sonra iş insanı Richard Lee ile aşk yaşayan Alessandra Ambrosio, tatil için yine memleketini tercih etti.

FİĞİZİYLA PARMAK ISIRTTI

Brezilya'nın Florianapolis kentinde yılın yorgunluğunu atan 40 yaşındaki Ambrosio, önceki gün kumsalda görüntülendi. Ünlü model, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Son dönemde modelliğin yanı sıra tasarımcılık da yapan Alessandra Ambrosio'nun hardal rengi bir bikini tercih etmesi dikkat çekti.

KULAKLARINI KESTİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrossio, kepçe kulaklarından kurtulmak için 11 yaşında kulaklarını kestirdiğini itiraf etti.

Brezilya'da bir dergiye konuşan Ambrosio, "Her zaman ünlü bir model olacağımı biliyordum, bu yüzden kulaklarımı kestirmeye karar verdim, çünklü kulaklarım biraz dışarı fırlıyordu" açıklamasıyla sevenlerini şaşırttı.