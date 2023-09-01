Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali - Son Dakika

Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali

Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
Son Güncelleme: 01.09.2023 15:47

2000'li yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen eski manken Doğa Bekleriz değişimiyle şaşırttı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Bekleriz aldığı kilolarla dikkat çekti. Ünlü manken, bir dönem şeklini sevmediği kulaklarını Japon yapıştırıcısı ile yapıştırarak, hastanelik olmuştu.

2000'li yılların en popüler mankenlerinden olan Doğa Bekleriz güzelliği ve kusursuz fiziği ile fırtınalar estiriyordu. Ekranlara ve podyuma veda eden Bekleriz'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Doğa Bekleriz, evlendikten sonra kariyerinden vazgeçerek, çocuklarıyla sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Doğa Bekleriz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sık sık etkinlik duyurusu paylaşan Doğa Bekleriz kendi fotoğrafını ise çok yayınlamıyor.

Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali

KULAKLARINI YAPIŞTIRMIŞTI

Doğa Bekleriz seneler önce şeklini sevmediği kulaklarını japon yapıştırıcısı ile yapıştırarak, hastanelik olmuştu. İşte Doğa Bekleriz'in son hali;

Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Kadın

Doğa Bekleriz, Kadın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Kadın Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali - Son Dakika
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