Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz son hali

2000'li yılların en popüler mankenlerinden olan Doğa Bekleriz güzelliği ve kusursuz fiziği ile fırtınalar estiriyordu. Ekranlara ve podyuma veda eden Bekleriz'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Doğa Bekleriz, evlendikten sonra kariyerinden vazgeçerek, çocuklarıyla sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Doğa Bekleriz, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sık sık etkinlik duyurusu paylaşan Doğa Bekleriz kendi fotoğrafını ise çok yayınlamıyor.

KULAKLARINI YAPIŞTIRMIŞTI

Doğa Bekleriz seneler önce şeklini sevmediği kulaklarını japon yapıştırıcısı ile yapıştırarak, hastanelik olmuştu. İşte Doğa Bekleriz'in son hali;