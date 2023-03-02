Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı - Son Dakika
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Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı

02.03.2023 23:42

Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı
BURSA - Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs girdiği telefoncudaki çalışanların dalgınlığından yararlanarak tezgah üzerinden kulaklık çalıp cinsel organına koyarak ortadan kayboldu. Şüphelinin hırsızlık yapması ve suç ortağıyla kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı - Son Dakika

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