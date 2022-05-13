Kulaklığını kayalıklara düşürdü, almak isterken sıkıştığı yerden 3,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Kulaklığını kayalıklara düşürdü, almak isterken sıkıştığı yerden 3,5 saat sonra kurtarıldı

13.05.2022 09:38

Kadıköy Sahili'nde alkollü iddia edilen 21 yaşındaki genç, kayaların arasına cep telefonu kulaklığını düşürdü. Düşen kulaklığı almaya çalışan genç, sıkışarak mahsur kaldı, ekiplerin müdahalesiyle 3,5 saat sonra kurtarıldı.

Kadıköy'de telefon kulaklığını almak için kayalara sıkışan kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dün akşam Saat 22.15 sıralarında Kadıköy Moda Sahili'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Güven Moğul isimli bir kişi oturduğu kayalıklarda cep telefonunu kulaklığını düşürdü. Düşen kulaklığı almaya çalışan Moğul, kayalıkların arasına baş aşağı vaziyette sıkıştı.

Kadıköy sahilde kulaklığını kayalıklara düşürdü, almak isterken sıkıştı, 3,5 saat sonra kurtarıldı

VİNÇLE KAYALAR KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri kesici alet kullanarak kayaları ayırmaya çalıştı. Kayalar vinç ve iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Zamanla yarışan ekiplere olay yerine gelen vinç ve iş makinesi de katıldı. Önce iş makinesi tarafından tonlarca ağırlığındaki kayalar azaltılırken ardından olay yerine getirilen vinç aracı ile sıkışan adamın etrafındaki kayalar halat yardımıyla kaldırıldı.

Kadıköy sahilde kulaklığını kayalıklara düşürdü, almak isterken sıkıştı, 3,5 saat sonra kurtarıldı

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Kayalara baş aşağı vaziyette sıkışan 21 yaşındaki Güven Moğul'u kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Kayalara sıkışan genç 3 buçuk saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kayalıklara sıkışan 21 yaşındaki Güven Moğul mahsur kaldığı yerden yaralı halde çıkarılarak sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy, İtfaiye, Polis, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kulaklığını kayalıklara düşürdü, almak isterken sıkıştığı yerden 3,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulaklığını kayalıklara düşürdü, almak isterken sıkıştığı yerden 3,5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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