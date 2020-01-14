Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsı yakalandı.

Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsı yakalandı. Polis ekiplerince, yapılan üst aramasında ele geçirilen uyuşturucu maddenin bir kısmının, kulaklık poşetine konulup satışa hazırlandığı da dikkat çekti.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Yunus Timlerince kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahsıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 11,1 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet çifte kırmalı tabir edilen av tüfeği ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.


Ayrıca şüphelilerin satışa hazır vaziyette muhafaza ettiği 11,1 gramlık metamfetamin maddesinin bir kısmını alüminyum folyoya, bir kısmını nargile marpucuna bir kısmını ise kulaklık poşetine koymaları da dikkat çekti.


Öte yandan, yakalanan 2 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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