Son Dakika Haberleri: Kulaksız'da Alper Taş'a Büyük İlgi

Kulaksız'da Alper Taş'a Büyük İlgi

1 saat önce

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın seçim ziyaretlerinin yeni durağı Kulaksız Mahallesi oldu.

Kulaksız'da Alper Taş'a Büyük İlgi, System.String[]

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Alper Taş, "Akıl akıldan üstündür. Sorunları tek başına değil, vatandaşlarla bir araya gelerek çözeceğiz. Belediyenin yönetiminde halkın istemediği hiçbir uygulamaya onay vermeyeceğiz" dedi.

"STADIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR"

Kulaksız Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Alper Taş, Okspor Kulübü Derneği Lokali'ni de ziyaret etti. Okspor Kulübü'ne ait stadyumun ellerinden alınıp Okçular Vakfı'na verilmesine tepki gösteren dernek üyeleri mahallelerinde amatör sporlara verilen desteğin azalmasından şikâyet etti ve gençlerin uyuşturucuya yönelmeye başladığı uyarısında bulundu. Alper Taş ise seçilmeleri halinde Okspor'un saha talebini karşılamak için vatandaşlarla tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:45 Kaynak: Bültenler

Alper Taş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:06:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulaksız'da Alper Taş'a Büyük İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]