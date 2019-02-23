Kulaksız'da Alper Taş'a Büyük İlgi
1 saat önce
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın seçim ziyaretlerinin yeni durağı Kulaksız Mahallesi oldu.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Alper Taş, "Akıl akıldan üstündür. Sorunları tek başına değil, vatandaşlarla bir araya gelerek çözeceğiz. Belediyenin yönetiminde halkın istemediği hiçbir uygulamaya onay vermeyeceğiz" dedi.
"STADIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR"
Kulaksız Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Alper Taş, Okspor Kulübü Derneği Lokali'ni de ziyaret etti. Okspor Kulübü'ne ait stadyumun ellerinden alınıp Okçular Vakfı'na verilmesine tepki gösteren dernek üyeleri mahallelerinde amatör sporlara verilen desteğin azalmasından şikâyet etti ve gençlerin uyuşturucuya yönelmeye başladığı uyarısında bulundu. Alper Taş ise seçilmeleri halinde Okspor'un saha talebini karşılamak için vatandaşlarla tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:45 Kaynak: Bültenler
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