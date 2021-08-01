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Kulalı 12. kuşak çömlekçinin eserleri, otel ve konaklardan ilgi görüyor - Son Dakika

Kulalı 12. kuşak çömlekçinin eserleri, otel ve konaklardan ilgi görüyor

01.08.2021 11:45
Kulalı 12. kuşak çömlekçinin eserleri, otel ve konaklardan ilgi görüyor, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde 1800'lü yıllardan bu yana çömlekçilik yapan ailesinin 12. kuşak temsilcisi 56 yaşındaki Mehmet Kahraman'ın yaptığı çömlekler, yurt içindeki otel ve konaklardan yoğun talep görüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde 1800'lü yıllardan bu yana çömlekçilik yapan ailesinin 12. kuşak temsilcisi 56 yaşındaki Mehmet Kahraman'ın yaptığı çömlekler, yurt içindeki otel ve konaklardan yoğun talep görüyor.

Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan ilçenin tek çömlekçisi Kahraman, dedesi, babası ve amcalarından öğrendiği ata zanaatını, evlatlarına miras bırakmak için mücadele ediyor.

Mehmet Kahraman, AA muhabirine, kilden testi, saksı, kumbara, güveç, sarma taşı ve bardaklar yaparak geçimini sağladığını, kimsenin ilgi göstermediğini mesleğini yaşatmak için ailesiyle büyük bir özveri içinde çalıştıklarını söyledi.

Sadece doğal kil kullanarak 800 ile 1200 derece arasındaki sıcaklıklardaki fırınlarda sürekli çömlek üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Kahraman, "Üretim sürecinde ailece birlikte çalışıyoruz. Eşim, çocuklarım, kardeşim ve amcam ile birlikte sürekli mücadele içerisindeyiz. Kardeşim ve ben testicilikte, aile işletmemizde 12. nesiliz. Kula'da 20'nin üzerinde çömlek ustası varken, şimdi sadece biz kaldık. Bu süreçte en çok zorlandığımız konuların başında da kil tedariki geliyor." dedi.

Kahraman, kil temin etmelerinde Kula Belediyesinin kendilerine destek olduğunu, son dönemde otel, konak ve büyük restoranların çömleklere yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Bitme noktasına gelen mesleğinin, otel, konak ve restoranlardan gelen siparişlerle yeniden canlandığını ve taleplere yetişmekte zorlandığını aktaran Kahraman, "Kebap için özel olarak ürettiğimiz testilere en çok İstanbul'dan talep geliyor. Ürettiğimiz ürünler özellikle otel, konak ve lokantalar ile yol kenarında perakende satış yapan yerlere gidiyor. Yoğun bir talep var. Köylerden halen su testisi almaya gelen hemşehrilerimiz var. Mutfaklarında, tarlada ya da iş yerlerinde halen testiden su içiyorlar." diye konuştu.

"Tarihi konaklarımızı çömleklerle süslüyoruz"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da restore edip ilçe turizmine kazandırdıkları tarihi konakları, Mehmet Kahraman'ın el emeği göz nuru eserleriyle süslediklerini, bu yolla hem ilçede mesleğinin son temsilcisi olan bir aileye destek olduklarını hem de tarihi konakların dokusuna uygun peyzaj çalışması yaptıklarını söyledi.

Tosun, plastik ve diğer ürünlerin konakların doğal yapısını bozduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar restorasyonu tamamlanan ve belediyemiz bünyesindeki 6 konağın çevre düzenlemelerinde, Kula'nın sokak ve caddelerindeki süslemelerde kültürümüzün önemli bir parçası olan pişmiş kil ürünlerini kullanıyoruz. Tarihin her sayfasında yerini koruyan, kimi zaman sıcak yuvalarımızın çatısında, ekmeklerimizi yaptığımız fırınlarımızda, kimi zaman ise su içtiğimiz testide, bardakta ve yemek yediğimiz tabakta karşımıza çıkıyor. Butik otel olarak turizme kazandırdığımız konaklarımızda tercihimiz hep doğallıktan yana oldu."

Mehmet Kahraman, Manisa, Kula, Otel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kulalı 12. kuşak çömlekçinin eserleri, otel ve konaklardan ilgi görüyor - Son Dakika


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