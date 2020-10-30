Kulalı anne-kızı enkaz altında - Son Dakika

Kulalı anne-kızı enkaz altında

30.10.2020 22:52
Kulalı anne-kızı enkaz altında, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların altında Kulalı bir anne ile kızının olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların altında Kulalı bir anne ile kızının olduğu öğrenildi. Anne-kızın yakınları, korkutan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ilçesinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Aslen Kulalı olan iş insanı Reha Gidiş'in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş'in Bayraklı ilçesindeki bir enkazın altında kaldığı öğrenildi. Gidiş ailesinin yakınları, enkaz altında kalan anne-kıza ulaşılabilmesi için, ailenin adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan acil kodlu mesajlarda ise ailenin "Mansuroğlu Mah. 283/13 Sokak Rıza Bey Apartmanı Bayraklı/İzmir" adresi yer aldı.

(İHA)

Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında
Kulalı anne-kızı enkaz altında

Sosyal Medya, Bayraklı, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kulalı anne-kızı enkaz altında - Son Dakika


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