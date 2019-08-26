Kulalı esnaf kalbine yenik düştü

Manisa'nın Kula ilçesinde esnaflık yapan bir vatandaş, evinde ölü bulundu.



Olay, Kula'nın Bey Mahallesi 25 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın hareketsiz olarak yattığı ihbarını alan 112 acil servis ekipleri, polis ekipleri ile birlikte Bey Mahallesi 25 sokaktaki esnaf Mehmet Kafalı'nın (61) ikametine gitti. Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kafalı'ya müdahalede bulunan 112 acil servis ekipleri, Kafalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde yapılan incelemede, daha önceden açık kalp ameliyatı ve anjio olduğu öğrenilen Kafalı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. 61 yaşındaki Kafalı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kafalı'nın yakınları sinir krizleri geçirirken, esnaflık yapan Kafalı'nın yaşamını yitirmesi Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.



Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA