Son Dakika Haberleri: Kulalı Gençler, "Spor Panayırı"Nda Buluştu

Kulalı Gençler, "Spor Panayırı"Nda Buluştu

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından "Spor Panayırı" düzenlendi.

Kulalı Gençler,
Manisa'nın Kula ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kula Belediyesi tarafından "Spor Panayırı" düzenlendi.

Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki etkinlikte çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. Etkinliğe katılan gelen gençler ve çocuklar kurulan panayırda hem gönüllerince eğlendi hem de spor yaptı. Golf, badminton, jimnastik, basketbol, masa tenisi, tekvando, güreş gibi branşlarda yapılan etkinliklere katılan gençler, etkinlikte keyifli anlar geçirdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor panayırının bayram ve şölen havasında geçtiğini belirterek, "İlk ve orta okuldaki çocuklarımız gençlerimiz hep buradalar. Bu işi profesyonelce yapan antrenörlerimizi sporcularımızı ve dostlarımızı davet ettik. Genç nesillerimize örnek olmaları adına spor panayırını yapıyoruz." dedi.

Tosun, panayırın düzenlenmesinde desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ise gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde gençlerimize yönelik özel etkinlikler yapıyoruz. Bu gün Kula'da bütün vatandaşlarımızın katılabileceği spor panayırımız ve kültür sanat etkinliklerimiz var. Bütün gençlerimiz ile sporu tabana yaymak amacıyla bir aradayız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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