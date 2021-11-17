Kulalı Muhtarlara Büyükşehir'den Ziyaret - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallelere yapılan hizmetler hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette, asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda da incelemelerde bulunuldu.

Mahalle muhtarları, çalışmalardan son derce memnun olduklarını ifade ederek, emeği geçen tüm personele ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları iletilirken, gönderdiği hediyelerin de takdimi yapıldı.