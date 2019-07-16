Son Dakika Haberleri: Kulalı Muhtarlardan Genel Müdür Başaran'a ziyaret
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Kulalı Muhtarlardan Genel Müdür Başaran'a ziyaret

2 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kulalı mahalle muhtarlarını makamında ağırlayarak hizmet ve yatırımlar ile ilgili görüştü.

Kulalı Muhtarlardan Genel Müdür Başaran'a ziyaret, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Kula ilçesine bağlı mahallelerde görev yapan muhtarları makamında konuk etti. Ziyarette, Ayvatlar Mahalle Muhtarı Yunus Yavru, Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Çavdar, Emre Mahalle Muhtarı Ali Uysal, Hacıtufan Mahalle Muhtarı Yahya Dokuzlu, Yağbastı Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir, Çiftçiibrahim Mahalle Muhtarı Abidin Kahraman ve Bayramşah Mahalle Muhtarı Erol Kurnaz yer aldı. Genel Müdür Başaran, Kulalı muhtarlar ile MASKİ'nin ilçede yürüttüğü hizmet ve faaliyetler hakkında görüşme gerçekleştirerek, muhtarların isteklerini dinledi.

MAHALLELERDEKİ YATIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızda bir nevi köprü görevi üstlenmektedir. Muhtarlarımız ile iletişim ve koordinasyon halinde kalarak, bu yolla mahallelerimizin nabzını tutuyoruz. Kula'dan ziyaretimize gelen muhtarlarımız ile de mahallelerimizdeki yatırımlarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:32 Kaynak: Bültenler
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