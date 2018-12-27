Son Dakika Haberleri: Kulalı Öğrenciler Atatürk İçin Koştu

Kulalı Öğrenciler Atatürk İçin Koştu

59 dakika önce

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak Atatürk Kır Koşusu düzenlendi.

Kulalı Öğrenciler Atatürk İçin Koştu, System.String[]
Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak Atatürk Kır Koşusu düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen Atatürk Kır Koşusu'na ilçedeki okullarda öğrenim gören 260 öğrenci katıldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun düdüğüyle başlayan koşu, Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında başladı, aynı noktada sona erdi. Birinci olabilmek için kıyasıya mücadele veren öğrencilerin ailelerinin de hazır bulunduğu yarışlar 6 kategoride gerçekleştirildi. Yarışmada, küçük kızlarda Ülkü Evran, küçük erkeklerde Mahmut Erçin, yıldız kızlarda Neslihan Doğan, yıldız erkeklerde Yaşar Aykır, genç kızlarda Yağmur Kalkanlı, genç erkeklerde ise Yakup Can Dülger birinciliği göğüsledi. Yarışmada dereye giren öğrencilere, Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından madalya takdim edildi.

Yarış sonunda kısa bir konuşma yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Atatürk Kır Koşusu'nda 6 kategoride 260 öğrencimiz birbirleri ile yarıştı. Birinci olabilmek için mücadele veren öğrencilerimizden dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Ayrıca düzenlenen koşuda emeği geçen beden eğitim öğretmeni arkadaşlarıma ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenciler adına eğitim öğretim dönemindeki faaliyetlerimiz de devam edecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:30 Kaynak: İHA

Kula, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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