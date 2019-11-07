Son Dakika Haberleri: Kulalı öğrenciler mesire alanını temizledi
Son Dakika Güncel Kulalı öğrenciler mesire alanını temizledi

Kulalı öğrenciler mesire alanını temizledi

7 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde öğrenciler mesire alanında temizlik çalışması yaptı.

Kulalı öğrenciler mesire alanını temizledi, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde öğrenciler mesire alanında temizlik çalışması yaptı.

4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulundan bir grup öğrenci, Kula Barajı yakınındaki mesire alanına bırakılan plastik, pet şişe, çam şişe ve çöpleri topladı. Öğrenci ve öğretmenler daha sonra çöpleri Kula Belediyesine ait araca yükledi.

Okul müdürü Sedat Ay, öğrencilere temizlik bilinci aşılamayı amaçladıklarını ve zaman zaman bu şekilde programlar düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin aynı zamanda UNESCO sertifikalı jeopark sahası olduğuna işaret eden Ay, "Mesire alanında gördüğümüz manzara vahimdi. Piknik yapmak hepimizin hakkı ortak kullanım alanlarını temiz bırakmak herkesin sorumluluğunda." diye konuştu.

Öğrencilerden Hurşit Enes Bayrak da arkadaşları ve öğretmenleriyle örnek bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Dilara Tulum ise en iyi temizliğin aslında hiç kirletmemek olduğuna işaret etti.

Manisa, Eylül, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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