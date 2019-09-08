Kulalı pehlivandan büyük başarı

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen 667. tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Kula Belediyesi Pehlivanı İsmail Enes Eyice, boy atlayarak ülke çapında büyük bir başarı gösterdi.



Antalya'da düzenlenen 667. tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde (Boy Atlama Güreşleri) Kulalı pehlivan İsmail Enes Eyice büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 200 pehlivanın güreştiği Küçük Orta Küçük boyunda Türkiye ikincisi olarak adını finale yazdıran Eyice, başarılı performansı ile boy atlayarak Küçük Orta Büyük Boy'da güreşmeye hak kazandı.



Tarihi Elmalı güreşlerinde Kula'yı temsil ederek büyük bir başarıya imza atan Eyice, Kulalı güreşseverlere mutluluk yaşattı. - MANİSA