Kulalı TIR şoförü, Atina'da öldürüldü - Son Dakika

MANİSA merkezli firmada TIR şoförü olarak çalışan Ali Kılınç (51), teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 3 kişi tarafından gasbedilip, bıçaklanarak öldürüldü.

Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Ali Kılınç, teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da, dün 3 kişinin saldırısına uğradı. Gasbedilip, bıçaklanan Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haber aslen Manisa'nın Kula ilçesinin kırsal Esenyazı Mahallesi'nden olan Kılınç'ın İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Kılınç'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Kılınç'ın cenazesinin Atina'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.