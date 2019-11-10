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Son Dakika Spor Kulaspor evinde farklı kazandı

Kulaspor evinde farklı kazandı

6 saat önce

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, ligin 6. haftasında evinde ağırladığı Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u 8-0 mağlup etti.

Kulaspor evinde farklı kazandı, System.String[]

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, ligin 6. haftasında evinde ağırladığı Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u 8-0 mağlup etti.


Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, ligin 6. haftasında evinde Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u ağırladı. Jeopark Sentetik Çim Saha'da oynanan mücadelede oyunun kontrolünü tamamen sağlayan ev sahibi takım, rakibi Killik Gençlerbirliği Belediyespor'u 8-0'lık skorla rahat geçti. Karşılıklı ataklar ile hızlı başlanan maçta ise bulduğu pozisyonları kaçırmayan Kulaspor, Mutlu, Bekir, Cüneyt ve Gürbüz'ün golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kulaspor, bulduğu pozisyonları değerlendirerek maçı 8-0'lık skorla farklı kazanmasını bildi. - MANİSA

Çocuk İzleme Merkezi, Gençlerbirliği, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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