Son Dakika Haberleri: Kulaspor evinde kaybetti
Son Dakika Spor Kulaspor evinde kaybetti

Kulaspor evinde kaybetti

19 dakika önce

Manisa Süper Amatör Küme 4. hafta maçında Kulaspor sahasında ağırladığı Kırkağaç Acar İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.

Kulaspor evinde kaybetti, System.String[]

Manisa Süper Amatör Küme 4. hafta maçında Kulaspor sahasında ağırladığı Kırkağaç Acar İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.


Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kulaspor, 4. hafta maçları kapsamında kendi evinde Kırkağaç Acar İdman Yurdu'nu ağırladı. Jeopark sahasında oynanan mücadelede Kulaspor rakibine 3-2 mağlup oldu. 30'uncu dakikada Emre'nin attığı golle 1-0 geriye düşen Kulaspor, ilk yarının son dakikasında Cüneyt'in kale çizgisinden attığı golle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Kulaspor, 64'üncü dakikada Gürbüz'ün attığı golle 2-1 öne geçti. Yediği golden sonra oyun kontrolünü eline alan Kırkağaç Acar İdman Yurdu, 76'ncı dakikada İsmail'in attığı golle tekrar eşitliği sağladı. Beraberlik golünün ardından oyundan kopmayan Kırkağaç Acar İdman Yurdu, 82'nci dakikada Sedat'ın attığı golle skoru belirdi. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Davutoğlu harekete geçti! Yeni partinin ilk buluşması gerçekleşiyor
Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti çıkışı: Görüşmelere başladık Oyuncu Cansel Elçin, iç çamaşırlı poz verdi Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulaspor evinde kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]