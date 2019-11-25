Son Dakika Haberleri: Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı
Son Dakika Spor Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı - Son Dakika Spor

Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı

6 saat önce

Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, evinde ağırladığı Gördes Belediyespor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen kaybetmedi.

Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı, System.String[]

Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, evinde ağırladığı Gördes Belediyespor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen kaybetmedi. Her dakikası kıran kırana geçen maç, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.


Manisa Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kulaspor, 8. hafta maçında evinde Gördes Belediyespor'u ağırladı. 4 Eylül Şehitler Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde giden konuk ekip Gördes Belediyespor, 70'nci dakikada bulduğu ikinci golle Kula temsilcisi karşısında 2-0 öne geçti. İki farkla geriye düşmesinin ardından oyun kontrolünü eline alan Kulaspor, 78'nci dakikada Emre Ülkü, 86'ncı dakikada Cüneyt Turan'ın golleriyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarına kadar karşılıklı ataklarla geçen müsabaka, 2-2'lik skorla sonuçlandı.


Bu sonuçlara göre puanını 11'e yükselten Kulaspor 7'nci sıraya yükselirken, puanını 8'e yükselten Gördes Belediyespor ise 10'ncu sıraya geriledi. - MANİSA

Manisa, Gördes, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok
TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 16:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulaspor Gördes Belediyespor'a karşı berabere kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]