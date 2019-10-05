Son Dakika Haberleri: Kulaspor kendi evindeki ilk maçında galip
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Kulaspor kendi evindeki ilk maçında galip

1 saat önce

Manisa Süper Amatör Küme 2. hafta maçında Kulaspor sahasında ağırladığı Karaköyspor'u 3-2 mağlup etti.

Kulaspor kendi evindeki ilk maçında galip, System.String[]

Manisa Süper Amatör Küme 2. hafta maçında Kulaspor sahasında ağırladığı Karaköyspor'u 3-2 mağlup etti.


Maçın ilk 15 dakikasına hızlı başlayan Kulaspor, 2'nci dakikada Gürbüz, 14'ncü dakikada ise Cüneyt'in bulduğu golle 2-0 öne geçti. Temponun hiç düşmediği maçta 39'ncu dakikada kale çizgisi üzerinde yakaladığı pozisyonda topu ağlarla buluşturan Karaköyspor oyuncusu Süleyman, farkı bire indirdi. İlk yarı Kulaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan Karaköyspor, 60'ncı dakikada Kadir'in bulduğu golle durumu eşitledi. Temponun hiç düşmediği maçta 80'inci dakikada Oktay'ın yediği kırmızı kartla 10 kişi kalan Kulaspor, 87'nci dakikada kazandığı penaltıda fırsatı kaçırmadı. Mutlu'nun penaltı golüyle 3-2 öne geçen Kulaspor, maçtan galip ayrılmasını bildi. Maçın ardından açıklama yapan Kulaspor Teknik Direktör Hayrettin Topal, "İlk haftayı bay geçmemizin ardından bu sezon ilk kez sahaya çıktık. Sezonun ilk maçları her zaman zor oluyor. Rakibimiz de iyi ve tecrübeli bir takımdı. İlk dakikalarda 2-0 öne geçtik, daha sonra biraz rehavete kapıldık. 2 tane de birisi kale çizgisinden ve birisi de uzaktan olan gol yedik. Fakat son dakikalara kadar disiplinli oyun anlayışımızdan kopmadan maçtan galip ayrılmasını bildik. Teknik ekibimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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