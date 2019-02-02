Kulaspor Lideri Tek Golle Geçti

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kulaspor, 13.hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı lig lideri Alaşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kulaspor, 13.hafta müsabakaları kapsamında evinde ağırladığı lig lideri Alaşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Manisa Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kulaspor, 13.hafta müsabakaları kapsamında 4 Eylül Şehitler Stadyumunda lig lideri Alaşehir Belediyesspor'u ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Kulaspur'un başarılı oyuncusu Gürbüz Bardak, ilk yarıda attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Geride kalan 12 haftada hiç mağlubiyet almayan Alaşehir Belediyespor karşısında 1-0 galip gelen Kulaspor, ligde 2'nci sıradaki yerini korurken puanını 32'ye yükseltti. Alaşehir Belediyespor ise 36 puanda ligde hala lider konumunda.



Maçın ardından açıklama yapan Kulaspor'un tecrübeli teknik direktörü Hayrettin Topal, ligin ilk devresinde Alaşehir stadında karşılaştıkları lidere 3-0 mağlup geldiklerini hatırlatarak, ligin ikinci devresindeki bu maçta lig lideri olan Alaşehir Belediyespor'a karşı galip gelmenin mutluluğunu ifade etti. Kula'yı en iyi yerlerde temsil etmek için çıktıkları bu yolda her geçen hafta aldıkları güzel sonuçlarla hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirten Topal, kalan maçlarda da güzel sonuçlar elde ederek Kula'nın adını Bölgesel Amatör Ligine yükselteceklerini söyledi. - MANİSA

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