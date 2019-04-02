Son Dakika Haberleri: Kulaspor, Pay-Off'un Üçüncü Maçında da Berabere Kaldı

Kulaspor, Pay-Off'un Üçüncü Maçında da Berabere Kaldı

1 saat önce

Manisa Süper Amatör Liginden şampiyonlukla çıkarak play-off oynamaya hak kazanan Kulaspor, kendi evinde ağırladığı Manisa Sanayispor'la 1-1 berabere kaldı.

Kulaspor, Pay-Off'un Üçüncü Maçında da Berabere Kaldı, System.String[]
Manisa Süper Amatör Liginden şampiyonlukla çıkarak play-off oynamaya hak kazanan Kulaspor, kendi evinde ağırladığı Manisa Sanayispor'la 1-1 berabere kaldı.

Manisa Süper Amatör Liginden şampiyonlukla çıkarak play-off oynamaya hak kazanan Kulaspor, Bölgesel Amatör Ligine yükselme play-off müsabakaları kapsamında kendi evinde Manisa Sanayispor'u ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında Kulasporlu Kenan kırmızı kart gördü. İlk yarının 0-0 beraberlikle tamamlanmasının ardından ikinci yarının ilk dakikalarında Manisa Sanayispor da 10 kişi kaldı. Maçın son dakikalarına doğru karşılıklı atakların arttığı mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manisa Süper Amatör Play-Off müsabakaları kapsamında üçüncü beraberliğini alan Kulaspor, grupta 3 puanla 3'ncü sıradaki yerini korudu.

Maçın ardından açıklama yapan Kulaspor'un başarılı teknik direktörü Hayrettin Topal, "Manisa Süper Amatör Küme A Gurubundaki başarılı mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Şampiyonlukla çıktığımız ve Kula'yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz Manisa Süper Amatör Liginden sonra, play-off müsabakalarından da başarılı bir şekilde çıkarak Bölgesel Amatör Ligine yükseleceğimize inanıyoruz. Bugün Manisa Sanayispor'la oynadığımız müsabakada, her ne kadar çok mücadele etsek de galibiyeti yakalayamadık. Ama her şey bitmiş değil. Daha önümüzde 3 maç var. Berabere kaldığımız takımlarla tekrar mücadele edeceğiz. İnşallah o maçları başarılı bir şekilde tamamlayarak Bölgesel Amatör Ligine yükselmeye hak kazanacağız. Bugüne kadar bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kulaspor'un başarısı için canını dişine takarak mücadele eden sporcularımıza ve yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:09 Kaynak: İHA

Manisa, Spor
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