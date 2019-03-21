Küle Dönen Barakadan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Çıktı
36 dakika önce
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik
'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, Pendik Yeni Mahalle
Plevne Caddesi üzerine bulunan bir barakada meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşlı bir şahısın kaldığı baraka yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm barakayı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri olay yerine kısa sürede gelirken alev alev yanan barakaya müdahale etti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri ilk incelemesinde yanan barakada yaşayan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın yanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri yanan ev ve yanan ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis
olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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