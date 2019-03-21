Son Dakika Haberleri: Küle Dönen Barakadan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Çıktı

Küle Dönen Barakadan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Çıktı

36 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Küle Dönen Barakadan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Çıktı, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Pendik'te bir barakada çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesi üzerine bulunan bir barakada meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşlı bir şahısın kaldığı baraka yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm barakayı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelirken alev alev yanan barakaya müdahale etti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri ilk incelemesinde yanan barakada yaşayan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın yanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri yanan ev ve yanan ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, İstanbul, Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceza'nın Podyumda Yaptığı El Hareketi Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı! Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 00:40:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küle Dönen Barakadan Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]