Küle Dönen Depoda Civcivler Telef Oldu
1 saat önce
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo, çıkan yangında küle döndü.
KOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde, içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo, çıkan yangında küle döndü. Depodaki 17 civciv telef oldu. Sabah
saatlerinde, Başiskele Mehmetağa Mahallesi Karamürsel
Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Altuntaş
'a ait evin yanındaki depoda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerisinde kuluçka makinesi, tarım aletleri ve civcivlerin olduğu depodaki yangını söndürdü. Küle dönen depodaki 17 civciv telef oldu.
Mustafa Altuntaş yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "Çocuklar girmesin diye kapıyı kilitlemiştik. Her şeyim içindeydi, küle döndü" dedi.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Kocaeli'de İçme Suyuna Çöp Karışıyor
Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz
Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım