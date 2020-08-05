Küle dönen evde yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor - Son Dakika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce çıkan yangında 6 kişilik bir ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi. Bayramı çadırda kalarak geçiren aile, daha sonra sıvası yapılan ama tuğlaları dökülen penceresiz evde kendilerine uzatılacak yadım elini bekliyor.

Olay, Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önceki gece saat 01.30 sıralarında Eynel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik kontağından çıkan yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evin çatısı, eşyaları ve duvarları yanınca aile dışarıya kurdukları çadırda yaşayarak Kurban Bayramı'nı geçirdi.

Yüzde 65 engeli olan ve çalışamayan ev sahibi Remzi Beyazoğlu (46), "Bayramdan 1 hafta önce yangın çıktı. Evimiz kül oldu. Evde annem Binnaz Beyazoğlu (80), babam Hakkı Beyazoğlu (82), kız kardeşim Saniye Beyazoğlu (50), erkek kardeşim Fehmi Beyazoğlu (54), kızım Şevval Buse Beyazoğlu (10) ve ben yaşıyordum. Yangından sonra uzun bir süre dışarıda çadırda kaldık. Daha sonrasında Ayvacık Belediyesi evin elektrik tesisatını ve boyasını yaptı. Kaymakamlığa dilekçe ile yardım başvurusunda bulunduk. Onlar da AFAD'ı yönlendirdi. AFAD ev tamamen yıkılmadığı için gerekli yardımı yapamayacağını bildirdi. Ben engelli maaşı alıyorum, babam da emekli maaşı alıyor. Başka gelirimiz yok. Kaymakamlık da benim ilaçlarımı aldı. Şu anda penceresi bile olmayan evde yaşıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü tuğlalar elimizle dokunduğumuzda bile kırılıp, düşüyor. Hayatımız tehlike altında" dedi.

Evin boyasının yapılmasının ardından çadırdan eve taşındıklarını ifade eden Beyazoğlu, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Ayvacık Kaymakamlığı yetkilileri ise kendilerine bu evle alakalı yardım yapılması yönünde ev sahibi tarafından yazılı dilekçe verildiğini, gelen dilekçe neticesinde AFAD yetkililerinin yangın çıkan eve yönlendirildiğini ifade etti. - SAMSUN