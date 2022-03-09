Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı - Son Dakika
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Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı

09.03.2022 15:33
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, evi küle çevirdi. Son anda evden çıkarak yanmaktan kurtulan yaşlı kadın ise bankadan çektiği yüklü miktarda para için gözyaşı döktü.

Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2522 sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında çıkan yangın, 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Evin yatak odasından başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü. İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve park etmiş araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşarken, trafik ekipleri park halindeki araçların sahiplerine ulaşarak kaldırılmasını sağladı. Elektrik veya odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangında, yatak odası ve koridor tamamen yanarken, diğer odalar da tamamen siyaha büründü.

"Vatandaşlar güçlükle çıkardı"

Ev sahibi ve aynı zamanda da yangın anında binada tek başına olan Feride Serbest, dumanları fark ettikten sonra evden çıkarken, biraz sonra yatak odasının yandığını görünce içeride parası olduğunu belirterek yeniden eve girdi. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadını evden güçlükle çıkarabildi.

"Yanan paraları için gözyaşı döktü"

Yanan evini büyük üzüntü içerisinde izleyen yaşlı kadın, dün bir yere vermek için bankadan yüklü miktarda para çektiğini, duvarda asılı çantadaki parasının yandığını belirterek uzun süre gözyaşı döktü. Önce komşuları daha sonra da olay yerine gelen çocukları yaşlı kadını 'Canına bir şey olmadı. Para nasıl olsa bulunur' diyerek teselli etmeye çalıştılar.

"Paralar yanmış halde bulundu"

İtfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışmasına başlarken, yanan malzemeler arasında 100'lük ve 200'ük desteler halinde yarısı yanmış halde paralara rastlandı. Banka ile yapılan görüşmelerde paraların Merkez Bankası tarafından değiştirilebileceğinin bildirilmesi üzerine yaşlı kadın biraz olsun rahatladı. - ANTALYA

Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı
Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı

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Manavgat, İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küle dönen evin içerisinden zor kurtulan yaşlı kadın, yanan paralarına ağladı - Son Dakika


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