Son Dakika Haberleri: Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL
Son Dakika Güncel Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

6 saat önce

Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen fabrika yangınında maddi hasar 12 milyon TL oldu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen fabrika yangınında maddi hasar 12 milyon TL oldu.

Sivas'ta dün Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda bulunan bir plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan tekstil deposunda çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçramış ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen 3 saatte güçlükle söndürülmüştü.

İstanbul'da bulunduğu sırada yangını haber alarak Sivas'a gelen fabrika sahibi Nafi Doğan bugün yanan fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, Doğan maddi hasarını 12 milyon TL olarak açıkladı. Fabrikada 20 kişi çalıştırdığını belirten Doğan, sigortası bulunmadığını belirtip en kısa sürede yangının hasarlarını sarıp yeniden üretime geçmek için mücadele edeceğini söyledi.x

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Doğan yaptığı açıklamada, "Yangın cuma namazı sırasında çıkmış. Yan tarafta bulunan tekstil deposunda başlayarak fabrikamıza sıçramış. Sabotaj da olabilir depoya atılan bir sigara izmaritinden de çıkmış olabilir. Bu konu araştırılıyor. Maddi hasarım 12 milyon TL civarında. Sigortamız yoktu. En kısa sürede toparlanıp yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz" dedi.

(Onur Erden/İHA)

Küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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