Küle dönen havai fişek fabrikası böyle görüntülendi - Son Dakika

Küle dönen havai fişek fabrikası böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana gelmesi sonucunda kullanılmaz hale gelen fabrika görüntülendi. Uçak yardımı ile söndürülen yangının fabrikayı küle çevirdiği gözlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikası, yanının uçak yardımı ile söndürülmesinin ardından görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü fabrikadan geriye beton bloklarının geriye kaldığı gözlemlendi. Fabrikanın yemekhane kısmı ise patlamanın etkisi ile adeta savaş alanına döndü.