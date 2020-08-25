Küle dönen metrobüs kaldırıldı - Son Dakika

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar- Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde alev alan otobüs yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Küle dönen metrobüs çalışmaların ardından vinçler yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs yolunda temizleme çalışması yapılırken, kapatılan E5 karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:32

Kaynak: İHA

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