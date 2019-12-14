Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak - Son Dakika

Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak

6 saat önce

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak, System.String[]

Zonguldak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.


11 Aralık Çarşamba günü Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 16.00 sıralarında sobadan çıktığı tahmin edilen yangında 3 katlı mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi. Atölyede bulunan yanıcı ve uçucu maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. Yangın tamamen söndürülmesi 2 gün sürdü. Yaklaşık 15 ekiple sürdürülen yangında uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdü.


Yaklaşık zarar 3 milyon TL


3 katlı bir mobilya atölyesinde sobadan çıkan ve içeride bulunan uçucu ve yanıcı maddelerden dolayı kullanılmaz hale gelen binada içinde bulunan malzemelerin toplamının 3 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.


Yarın yıkılması bekleniyor


Meydana gelen yangın sonrası küle dönen binanın çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından 15 Aralık 2019 günü tamamen yıkılması hedefleniyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çarşamba, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu
Günlük burç yorumları 14 Aralık 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:55 Gençlerbirliği Göztepe'yi 3 golle geçti - Son Dakika
19:52 Lübnan'da Hizbullah ve Emel yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı - Son Dakika
19:50 "Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini APA düzeyinde ifade etmeliyiz" - Son Dakika
19:49 TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü - Son Dakika
19:49 Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı açıldı - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:01:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]