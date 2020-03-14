Küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi - Son Dakika

Küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi

6 saat önce

Gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir otomobil seyir halindeyken henüz biinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi, System.String[]

Gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir otomobil seyir halindeyken henüz biinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil kül olurken içinden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü uzun süre itfaiye ekiplerinin çalışmasını ve hurdaya dönen otomobilini izledi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 05.20 sıralarında Pendik ilçesi, Sanayi Mahallesi'nde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akan trafikte seyir halinde olan bir otomobil yanmaya başladı. Yangını kısa sürede fark eden sürücü otomobilini yolun sağına çekerek ilk başta küçük çaplı olan yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen alevlere yangın tüpünün yetersiz kalması sonucu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdükten sonra LPG'li olduğu belirlenen araçta uzun süre soğutma çalışması yaptı. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü polis ekiplerine bilgi verirken itfaiye ekiplerinin çalışmasını ve küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi. Zaman zaman itfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan sürücü, polis ekiplerine de yangının nasıl başladığını anlattı. Çok sayıda Asayiş ve Trafik ekibi olay yerine gelirken bir yandan itfaiyenin rahat çalışabilmesi için trafiği bir süre durduran ekipler, patlama tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından tek şeritten devam eden trafikte de aksamaların olmasını engelledi. Meraklı sürücülerin devam etmesini sağlayan ekipler yoğun trafik oluşmasının önüne geçti.

(Hanifi Bayar/İHA)

Sabiha Gökçen, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı

Son Dakika Haberleri
15:17 Kaçak kazı yapanlar drone'LU suçüstü yakalandı
15:16 Canlı yayınla dehşetin detayları: Seni bu tarihte vuracağım dedim ve vurdum
15:16 Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor
15:16 Konya'da otogar ve toplu ulaşım duraklarına dezenfektan kuruldu
15:15 Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 15:20:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]