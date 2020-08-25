Küle dönen süpermarket deposundan geriye atık yığınları kaldı - Son Dakika

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, dün tamamen yanan süpermarket deposunda soğutma çalışmaları devam ederken, çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan 4 bin metrekarelik kapalı süpermarket deposunda dün çıkan yangın, yaklaşık 3.5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, 7 kişi yaralandı. Gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları, gündüz saatlerinde de devam ederken, tamamen kül olan depodan geriye atık yığınları kaldı. Deposu yanan ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerindeki ürünleri kül olan firma, çevredeki ev ve iş yerlerinin hasarını karşılamak için çalışma başlattı. Firma tarafından görevlendirilen ekspertizler, ev ve iş yeri sahipleriyle görüşerek hasar tespitine başladı.

'GECEYİ AKRABALARIMDA GEÇİRDİM'Yangında, evinde büyük hasar meydana gelen Kadriye Topçu, "Üstün gayretler sonucunda itfaiye içeri girdi ama olay çok büyümüştü. Camlar ve sineklik kullanılmaz halde. Evimizde is kokusundan durulmuyor. Geceyi ben kendi akrabalarımda geçirdim, bazı komşularımıza ise buradaki deponun sahibi firma, otel ayarladı. Bu koku, insan sağlığı için zararlı, bu yüzden birkaç gün daha burada yaşayamayacağız" dedi.

Yangında doğal gaz kombilerinin de hasar gördüğünü belirten Nuray Özkan, "Zararımız büyük. Camlarımız, perdelerimiz, koltuklarımız, halılar, balkondaki kombilerimiz mahvoldu. Maddi ve manevi zararımız var. Uyandık ve evimizin yanmasını seyrettik burada" ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.