Son Dakika Haberleri: Küle Dönen Tarım Aletlerini Çaresizlikle İzledi

Küle Dönen Tarım Aletlerini Çaresizlikle İzledi

10 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde depo olarak kullanılan bir barakada çıkan yangında 17 adet civciv telef olurken, yaklaşık 10 bin TL değerindeki tarım aletleri de küle döndü.

Küle Dönen Tarım Aletlerini Çaresizlikle İzledi, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde depo olarak kullanılan bir barakada çıkan yangında 17 adet civciv telef olurken, yaklaşık 10 bin TL değerindeki tarım aletleri de küle döndü.

Olay, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Altuntaş isimli vatandaşın depo olarak kullandığı barakada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, baraka içerisinde bulunan 17 adet civciv telef oldu. Kullanılamaz hale gelen barakada bulunan su motoru çim biçme makinesi, kuluçka makinesi başta olmak üzere yaklaşık 10 bin TL değerindeki tarım makineleri küle döndü. Komşularının haber vermesi üzerine barakasına gelen Altuntaş, küle dönen tarım aletlerini çaresizlikle izledi.

Yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Altuntaş, seralarda ürün yetiştirmek için kullandığı tüm aletlerin yandığını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Kocaeli, Başiskele, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarladan 45 Kuruşa Alınan Narenciye Tezgahta 5 TL'ye Satılıyor Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Kocaeli'de İçme Suyuna Çöp Karışıyor Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küle Dönen Tarım Aletlerini Çaresizlikle İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]