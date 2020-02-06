Kule ile pilotlar arasında dikkat çekici rüzgar diyalogları olmuş: rüzgarda çok fazla değişiklik... - Son Dakika
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Kule ile pilotlar arasında dikkat çekici rüzgar diyalogları olmuş: rüzgarda çok fazla değişiklik...

6 saat önce

Kule ile pilotlar arasında dikkat çekici rüzgar diyalogları olmuş: Rüzgarda çok fazla değişiklik oluyorGökhan ARTAN-İSTANBUL/(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

Kule ile pilotlar arasında dikkat çekici rüzgar diyalogları olmuş: Rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor

Gökhan ARTAN-İSTANBUL/(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA'nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların 'Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet'in altında özellikle çok değişiyor rüzgar' anonsları dikkat çekti.

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi yolcu uçağı dün saat 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Uçak saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak kaydı. Yola savrulan uçak parçalandı. Uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi.Kaza yapan uçağın pilotuna kule görevlileri, 'Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti" bilgisini verirken, kazadan saatler önce Sabiha Gökçen Havalimanı ile diğer uçakların pilotları arasında dikkat çekici rüzgar konusunda konuşmalar yaşandığı ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) elde ettiği ses kayıtlarında kule görevlilerin pilotlara rüzgarın hızını sorması, pilotların kule görevlilerine rüzgar ile ilgili bilgiler vermesi anbean kayıtlara yansıdı. Kazadan 1 saat önce yaşanan konuşmalarda pilotların, 'Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet'in altında özellikle çok değişiyor rüzgar' anonsları dikkat çekti.

PİLOTLAR İLE KULE GÖREVLİSİ ARASINDAKİ RÜZGAR KONUŞMALARI ŞÖYLE;

Kule: Efendim inişte maruz kaldığınız rüzgar nedir acaba?

Pilot: Son yaklaşmada 9-ile 10 arasında gösteriyordu

Pilot: Hocam bilginize yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar

Kule: Mutabık efendim bu konuda bilgi verildi yalnız bize gelen meteoroloji radarına göre yer rüzgarı 320 ile 360 dereceden 17 ile 22 knot arası dediler malumat

Pilot: Yer rüzgarında bir sıkıntı yok sadece bilgilendirmek istedik 1000 feetin altında özellikle çok değişiyor rüzgar

Kule: Yaklaşmada tecrübe ettiğiniz rüzgarı paylaşabilir misiniz

Pilot: Rüzgar değişkendi 500 feet'e kadar kuyruk rüzgarı vardı. Pistten yaklaşık 15 knot'a kadar ama tekrar alçalmaya başladıktan sonra azalmaya başladı

Pilot: Yaklaşık 600 feet'lere kadar 37 knot tail wind(kuvvetli kuyruk rüzgarı) var bilginiz olsun iniş ve kalkış ayrılması bazında bilgi vermek istedim

Kule: Anlaşıldı efendim önceki kalkış trafiği normalden daha yavaş hareket ettiği için bu kadar sıkıştınız normalde bu şekilde planlamamıştım. Bilginiz olsun

Pilot: Genel anlamda bilgi vermek için ilettim

'RÜZGAR KIRILMASI İLE KARŞILAŞAN PİLOT PAS GEÇMELİ'

Uçakların inişlerindeki en tehlikeli durumlarından biri olan "rüzgar kırılması" (windshear) olarak adlandırılan rüzgarın hızındaki veya yönündeki ani ve şiddetli değişiklik pilotlara zor anlar yaşatıyor. Alçak irtifalarda rastlanan rüzgar kırılmaları uçaklar için büyük tehlike yaratabiliyor.Pilotlara göre rüzgar kırılımı olarak tabir edilen, rüzgarın aniden ve şiddetli yön değiştirmesi uçağın hızının birden düşmesine yol açarken, bu durumla karşılaşan pilotun uçağa normalden daha fazla takat gerektirmesi lazım vurgusu yapılıyor.Rüzgar kırılımına farklı sıcaklıktaki cepheler, rüzgarın ani yön değiştirmesine sebep olan yüzey şekilleri ve hava ile yer yüzeyi arasındaki ısı farklılıkları neden olabilir. Rüzgar kırılımı ani irtifa değişikliklerine, pisti kaçırmaya neden olabiliyor. Eğer rüzgar kırılımı kuvvetli ise pilot inişten vazgeçerek pas geçer. İnişte bu durumla karşılaşan uçak kontrolsüz bir şekilde yere doğru düşebilir. Gerekli kumanda uygulanmazsa uçağın kırım yapması büyük oranda kaçınılmaz olabiliyor.

Kule ile pilotlar arasında dikkat çekici rüzgar diyalogları olmuş: rüzgarda çok fazla değişiklik...

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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