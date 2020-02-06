KULE VE MEYDAN GÖREVLİLERİNİN TANIK OLARAK İFADESİ ALINIYOR - Son Dakika

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlisi 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı. Kazanın meydana geldiği uçağın yardımcı pilotu F. P'nin durumunun ağır, Kaptan Pilot M. A'nın durumunun ise hafif olduğu, iki pilotun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, kazadan önce aynı havalimanına inişe geçen fakat pisti pas geçen iki uçağın pilotlarına da, 'pisti niçin pas geçtikleri'nin sorulacağı bildirildi.

- İstanbul