Kule Vinçten Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
12 dakika önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir inşaattaki kule vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.
İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde bir inşaattaki kule vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Uzundere
Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Ekber
Dinçer, henüz belirlenemeyen bir nedenle kule vinçten dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dinçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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