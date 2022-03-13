Kuleba, Amerikalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile telefon görüşmeleri yaptı.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya sağlanacak desteği görüştüklerini kaydederek "Rus saldırganlığını durdurmak ve Rusya'yı işlediği suçlardan sorumlu tutmak için daha fazlasının yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Kuleba, Ukrayna halkının yanında olduğu için ABD'ye minnettar olduklarını belirterek Ukrayna'nın galip geleceğini vurguladı.

Kuleba, Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile telefonda görüşmesi hakkında "Ukrayna'ya karşı barbarca saldırganlığını ve Ukraynalılara karşı işlenen savaş suçlarını durdurmak için Rusya'ya ilave ciddi AB yaptırımları uygulama adımlarını ele aldık." bilgisini verdi.