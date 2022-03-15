Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü

15.03.2022 22:29
Kuleba, Blinken ve Baerbock ile telefonda görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Kulaba Twitter'den yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'na ABD tarafından ek yaptırımların uygulanmasını görüştüklerini aktardı.

Kuleba, görüşmede Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ihtiyacının da altını çizdiğini kaydederek, "İkimiz de Ukrayna'daki nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini sağlamanın önemli olduğu konusunda anlaştık." ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüşmesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yeni "sert" yaptırımlarının uygulanmasını ele aldıklarını belirten Kuleba, AB'ye minnettar olduklarını kaydetti.

Kuleba "Moskova saldırganlığı durdurup Ukrayna'dan çekilene kadar ona baskı artmaya devam etmeli." ifadesini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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