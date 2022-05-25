Kuleba'dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'a tepki - Son Dakika
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Kuleba'dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'a tepki

25.05.2022 19:40
Kuleba'dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'a tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki göstererek, Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki göstererek, Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturuma katılan Kuleba, soruları cevapladı.

Kuleba, 23 Mayıs'ta WEF'te bir panele video konferans yöntemiyle bağlanan ve "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" söyleyen eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Henry Kissinger'a saygı duyuyorum ama şu an ABD yönetiminde resmi bir pozisyonda değil. Onun kendi fikirleri var ama biz güçlü şekilde onun bu görüşleriyle aynı fikirde değiliz. Bu (topraklarımızdan vazgeçmek) bizim yapacağımız bir şey değil." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taviz politikasının işe yaramadığını vurgulayan Kuleba, "2014- 2022 arasında Ukrayna'nın savaşı durdurmak için Rusya'ya taviz verme politikası başarısız oldu. Bunun sonucu olarak da İkinci Dünya savaşında bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı gördük. Bu (politika) bir kere başarısız olduysa ikincisinde de başarısız olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'nın ticaretini öldürün" çağrısı

Kuleba, Ukrayna ekonomisinin "Rus ekonomisinin yaptırımlardan mustarip olduğundan daha fazla Rus yıkımı ve saldırılarından acı çektiğini" söyledi.

Rusya'ya karşı yaptırımların yetersiz olduğu mesajını veren Kuleba, "Rusya petrol ve gaz satışından para kazandığı sürece cepleri oldukça dolu." ifadesini kullandı.

Kuleba, Rus petrolünü dünyanın dört bir yanına taşıyan denizcilik endüstrisinde kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası topluma, "Rusya'nın ticaretini öldürün" çağrısını da yapan Kuleba, "Rusya'dan satın almayı bırakın. Ukrayna'daki insanları yok eden, öldüren, tecavüz eden ve işkence eden savaş makinesinin para kazanmasına izin vermeyin." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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