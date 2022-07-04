Kuleba: "NATO'nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Kuleba: "NATO'nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek"

04.07.2022 12:05
Kuleba: "NATO'nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliği konusundaki tutumunu yakın gelecekte değiştirmeyeceğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun Ukrayna'nın üyeliği konusundaki tutumunu yakın gelecekte değiştirmeyeceğini söyledi.

Kuleba, Ukraynalı bir haber sitesine yaptığı açıklamada, şu anda NATO'nun ülkesinin üyeliğine ilişkin politikasını değiştirmesi için herhangi bir ön koşul görmediğini belirtti.

Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda olmaya devam edeceğini kaydeden Kuleba, "Ama kısa vadede NATO'nun Avrupa Birliği gibi tutumunu değiştirme ve Ukrayna'nın ittifaka girmesini sağlamak için somut şeyler yapmaya başlama potansiyelini görmüyorum." diye konuştu.

Kuleba, NATO tarafından Ukrayna konusunda gayriresmi karar alındığına işaret ederek " Rusya'nın NATO ile savaş halinde olduğu argümanını kullanmaması için ittifak bir birlik olarak ikincil roller oynayacak. Şimdi yardım paketlerini yeniden biçimlendirdiler, orada bir şeyler olacak ama stratejik olarak NATO'nun Ukrayna'yı desteklemekte ön planda olmayacağına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Kuleba, NATO üyesi olarak ABD'den gelen yardım ile NATO'dan gelen yardım arasında çok güçlü bir ayrım yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuleba: 'NATO'nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:14:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kuleba: "NATO'nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement