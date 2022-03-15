Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir - Son Dakika
Üye Girişi

Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

15.03.2022 20:40
Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde savaş başlatan Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuleba, Twitter hesabından, ülkesine ziyarette bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile fotoğrafını paylaşarak, "İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı." ifadesini kullandı.

Litvanya'dan destek aldıklarını belirten Kuleba, iki ülke olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuleba, "Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500
HÜDA PAR GENEL BAŞKANI: İLKELERİMİZE UYGUN BİR İTTİFAK OLURSA BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRİZ HÜDA PAR GENEL BAŞKANI: İLKELERİMİZE UYGUN BİR İTTİFAK OLURSA BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRİZ Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız

Togo Cumhuriyeti, Dmitro Kuleb, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 20:49:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kuleba: Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement