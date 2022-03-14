Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı

14.03.2022 01:26
Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması konularını ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması konularını ele aldıklarını ifade etti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Truss ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya'ya daha çok yaptırımın uygulanmasını konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamak için sonraki adımları Liz Truss ile görüştük. Anlamsız saldırganlığını ve barbarca savaş suçlarını durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı."

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğü aktarılarak, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecinin değerlendirildiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Kuleba'dan yabancı savaşçılara 'Rus ordusuna katılmayın' çağrısı Kuleba'dan yabancı savaşçılara 'Rus ordusuna katılmayın' çağrısı Ukraynalı Bakan Kuleba: 'Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak' Ukraynalı Bakan Kuleba: 'Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak'

Dmitro Kuleb, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 01:32:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement