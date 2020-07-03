Kuleba: "(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor" - Son Dakika
Kuleba: "(Türkiye ile) İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba: "İlişkilerimiz kazan-kazan formülüne göre ilerliyor"ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın konuşması - Kuleba:
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4.07.2020 01:43:44. #1.13#
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